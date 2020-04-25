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Що буде з кредитами в МФО після
30 квітня - думка експерта

Що буде з кредитами в МФО після 30 квітня - думка експерта
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:13

Що буде з кредитами в МФО після 30 квітня - думка експерта

Пропонуємо до обговорення:
Скасування штрафів і пені особливо не вплинуло на попит на ринку мікрофінансових послуг.

Дивися повний текст Що буде з кредитами в МФО після 30 квітня - думка експерта.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 22:47

Не ведіться на здирників та телефонних терористів!!!
bonnastya_too
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 01:58

МФО- узаконенная ОПГ, ростовщики. Как и ломбарды и казино. Рассадники криминала и тупые беззаконники. В таких странах как Украина все эти "бизнесы" на голых ж*пах украинцев должны быть запрещены законодательно. Средневековье.
a_kymlach
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 04:38

Почитал "новость" и решил: чай, который рекламирует кредитных кровопийц не имеет право на существование. В бан и на помойку.
adolfych0412
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 08:57

Так і хай всі позичальники перевірять свої договори МФО на відповідність їх законодавству
kredit_s
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 20:36

ЦЯ СТАТТЯ Є ПРИХОВАНОЮ РЕКЛАМОЮ "ШВИДКО ГРОШІ"
bonnastya_too
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 12:05

Бариги піаряця
somobole35
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 12:09

Здирників гнать у шию, пустить по світу ...хай лопату беруть і йдуть пахать.хо...уї
somobole35
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 13:26

Двухмесячная? А ничё что карантину только месяц?
halynaklokta
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