Скасування штрафів і пені особливо не вплинуло на попит на ринку мікрофінансових послуг.
Дивися повний текст Що буде з кредитами в МФО після 30 квітня - думка експерта.
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:13
Що буде з кредитами в МФО після 30 квітня - думка експерта
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Дивися повний текст Що буде з кредитами в МФО після 30 квітня - думка експерта.
Додано: Суб 25 кві, 2020 01:58
МФО- узаконенная ОПГ, ростовщики. Как и ломбарды и казино. Рассадники криминала и тупые беззаконники. В таких странах как Украина все эти "бизнесы" на голых ж*пах украинцев должны быть запрещены законодательно. Средневековье.
Додано: Суб 25 кві, 2020 04:38
Почитал "новость" и решил: чай, который рекламирует кредитных кровопийц не имеет право на существование. В бан и на помойку.
Додано: Суб 25 кві, 2020 08:57
Так і хай всі позичальники перевірять свої договори МФО на відповідність їх законодавству
Додано: Нед 26 кві, 2020 12:09
Здирників гнать у шию, пустить по світу ...хай лопату беруть і йдуть пахать.хо...уї
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