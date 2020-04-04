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НБУ пояснив, що буде у разі
програшу у ключовій справі...

НБУ пояснив, що буде у разі програшу у ключовій справі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:30

НБУ пояснив, що буде у разі програшу у ключовій справі...

Пропонуємо до обговорення:
Розгляд справи за позовом родини Суркісів призначено на 27 квітня.

Дивися повний текст НБУ пояснив, що буде у разі програшу у ключовій справі щодо націоналізації ПриватБанку.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:30

Не могу понять, Суркисы - неСуркисы, без разницы.
Были у кого-то там депозиты, их поменяли на акции в результате национализации.
Таким образом государство наверное приняло обязательства по депозитам этого банка? Или там осталось только каждому владельцу депозита по мин. платежу от ФГЛВ? Ну тогда банк должен был пройти процедуру ликвидации.
Если ликвидации не было, то отдаем депозиты.
Параллельно возвращаем отданные кредиты - любыми методами: арестом компаний, других активов, продажей имущества и т.д.
Angelo77
 
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