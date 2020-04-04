Розгляд справи за позовом родини Суркісів призначено на 27 квітня.
Дивися повний текст НБУ пояснив, що буде у разі програшу у ключовій справі щодо націоналізації ПриватБанку.
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:30
НБУ пояснив, що буде у разі програшу у ключовій справі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ пояснив, що буде у разі програшу у ключовій справі щодо націоналізації ПриватБанку.
Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:30
Не могу понять, Суркисы - неСуркисы, без разницы.
Были у кого-то там депозиты, их поменяли на акции в результате национализации.
Таким образом государство наверное приняло обязательства по депозитам этого банка? Или там осталось только каждому владельцу депозита по мин. платежу от ФГЛВ? Ну тогда банк должен был пройти процедуру ликвидации.
Если ликвидации не было, то отдаем депозиты.
Параллельно возвращаем отданные кредиты - любыми методами: арестом компаний, других активов, продажей имущества и т.д.
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