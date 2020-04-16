Український сервіс замовлення таксі Uklon на період карантину не буде підвищувати ціни навіть у ранкові години пік.
Дивися повний текст Uklon пообіцяв не підвищувати ціни в години пік на період карантину.
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:39
Uklon пообіцяв не підвищувати ціни в години пік на...
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Дивися повний текст Uklon пообіцяв не підвищувати ціни в години пік на період карантину.
Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:39
тогда такие заказы по сниженным ценам будут брать только отчаявшиеся засыпающие от усталости водилы убитых ланосов )
Додано: П'ят 24 кві, 2020 19:20
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