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Uklon пообіцяв не підвищувати
ціни в години пік на...

Uklon пообіцяв не підвищувати ціни в години пік на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:39

Uklon пообіцяв не підвищувати ціни в години пік на...

Пропонуємо до обговорення:
Український сервіс замовлення таксі Uklon на період карантину не буде підвищувати ціни навіть у ранкові години пік.

Дивися повний текст Uklon пообіцяв не підвищувати ціни в години пік на період карантину.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:39

тогда такие заказы по сниженным ценам будут брать только отчаявшиеся засыпающие от усталости водилы убитых ланосов )
Tamagoch
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 19:20

  Tamagoch написав:тогда такие заказы по сниженным ценам будут брать только отчаявшиеся засыпающие от усталости водилы убитых ланосов )

Не совсем. Уклон несколько лукавит: с момента карантина нет никаких "часов пик" -- машины тупо простаивают.
_hunter
 
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