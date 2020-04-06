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Шахрай заробив на
туристах 250 тисяч гривень

Шахрай заробив на туристах 250 тисяч гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:44

Шахрай заробив на туристах 250 тисяч гривень

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "gorodkiev.com.ua":http://gorodkiev.com.ua/

Дивися повний текст Шахрай заробив на туристах 250 тисяч гривень.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:44

это не бородатый черноволосый толстунчик случайно? был как-то на его лохотронской презентации "новой схемы туризма", схему понял сразу, но досидел до конца, интересуясь оставшимися попытками выудить деньги.... а они эти попытки были.... но там целая команда работает.... аренда офиса однодневная, сбор инфы о потенциальных клиентах - обычно ФОПы, которые теоретически при бабле.... эх.... было время, когда по количеству попыток развести тебя на деньги, можно было представить насколько ты считаешься успешным )))
Tamagoch
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