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Дивися повний текст Шахрай заробив на туристах 250 тисяч гривень.
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:44
Шахрай заробив на туристах 250 тисяч гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шахрай заробив на туристах 250 тисяч гривень.
Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:44
это не бородатый черноволосый толстунчик случайно? был как-то на его лохотронской презентации "новой схемы туризма", схему понял сразу, но досидел до конца, интересуясь оставшимися попытками выудить деньги.... а они эти попытки были.... но там целая команда работает.... аренда офиса однодневная, сбор инфы о потенциальных клиентах - обычно ФОПы, которые теоретически при бабле.... эх.... было время, когда по количеству попыток развести тебя на деньги, можно было представить насколько ты считаешься успешным )))
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