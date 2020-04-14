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Сума депозитів українців у банках-учасниках ФГВФО...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:48
Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 квітня 2020 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках склала 520,24 млрд грн.
Дивися повний текст Сума депозитів українців у банках-учасниках ФГВФО збільшилась (інфографіка)
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