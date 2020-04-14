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"Поки ціни низькі": у ЄС вважають, що Рада має...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 кві, 2020 19:41
Пропонуємо до обговорення:
Європейська Комісія вважає, що в умовах зниження світових цін на енергоресурси Україні варто активізувати роботу над законопроектом про створення мінімальних запасів нафти й нафтопродуктів (МЗНН) і щонайшвидше скерувати документ на розгляд Верховної Ради.
Дивися повний текст \"Поки ціни низькі\": у ЄС вважають, що Рада має розглянути законопроєкт про запаси нафти
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 19:41
В Украине видимо некому думать, что делать и как.....
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 19:51
Зачем делать запасы нефти, если в стране осталось 2 НПЗ, которым с головой хватает внутренней добычи?
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