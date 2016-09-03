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"Поки ціни низькі": у ЄС вважають, що Рада має...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 кві, 2020 19:41
Пропонуємо до обговорення:
Європейська Комісія вважає, що в умовах зниження світових цін на енергоресурси Україні варто активізувати роботу над законопроектом про створення мінімальних запасів нафти й нафтопродуктів (МЗНН) і щонайшвидше скерувати документ на розгляд Верховної Ради.
Дивися повний текст \"Поки ціни низькі\": у ЄС вважають, що Рада має розглянути законопроєкт про запаси нафти
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R2
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 19:51
Зачем делать запасы нефти, если в стране осталось 2 НПЗ, которым с головой хватает внутренней добычи?
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Gastarbaiter
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Додано: Суб 25 кві, 2020 07:43
Хорошая идея.
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MaXaNDeR
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Додано: Суб 25 кві, 2020 17:44
Gastarbaiter написав:
Зачем делать запасы нефти, если в стране осталось 2 НПЗ, которым с головой хватает внутренней добычи?
Иногда покупают и даже, если напрямую использовать вообще невозможно. Только для того, чтобы потом продать. Говорят, некоторые на этом почему-то неплохо зарабатывают.
Не говоря уже о том, что можно и другие НПЗ запустить и создать рабочие места не только для растраты бюджета.
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moveton
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Додано: Нед 26 кві, 2020 12:56
moveton написав:
Иногда покупают и даже, если напрямую использовать вообще невозможно. Только для того, чтобы потом продать. Говорят, некоторые на этом почему-то неплохо зарабатывают.
Не говоря уже о том, что можно и другие НПЗ запустить и создать рабочие места не только для растраты бюджета.
1. Потом продать: когда? кому? по чем?
2. Как вы себе представляете запуск НПЗ, закрытого 10 лет назад? Просто прийти, стереть пыль и начинать работу как ни в чем не бывало?
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Gastarbaiter
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Додано: Нед 26 кві, 2020 14:32
Gastarbaiter написав:
1. Потом продать: когда? кому? по чем?
Дороже, чем было. Хотя бы, у кого НПЗ ещё работают. Кто-то же до последнего месяца покупал по боле высоким ценам. Или есть уверенность, что нынешняя пересадка всех на велосипеды - это навсегда?
Gastarbaiter написав:
2. Как вы себе представляете запуск НПЗ, закрытого 10 лет назад? Просто прийти, стереть пыль и начинать работу как ни в чем не бывало?
Представляю, что это несколько сложнее. Но также подозреваю, что НПЗ не боги строили. Впрочем, если запустить старый сложнее, чем построить новый, то можно и новый. Территории в Украине пока хватает.
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moveton
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Додано: Пон 27 кві, 2020 09:42
moveton написав: Gastarbaiter написав:
1. Потом продать: когда? кому? по чем?
Дороже, чем было. Хотя бы, у кого НПЗ ещё работают. Кто-то же до последнего месяца покупал по боле высоким ценам. Или есть уверенность, что нынешняя пересадка всех на велосипеды - это навсегда?
Gastarbaiter написав:
2. Как вы себе представляете запуск НПЗ, закрытого 10 лет назад? Просто прийти, стереть пыль и начинать работу как ни в чем не бывало?
Представляю, что это несколько сложнее. Но также подозреваю, что НПЗ не боги строили. Впрочем, если запустить старый сложнее, чем построить новый, то можно и новый. Территории в Украине пока хватает.
За 30 лет ни одного не построили, а тут оп-па -- неким волшебным образом он "самообразуется"?
Украинский бензин/ДТ берут или от безысходности или для украинского же автопрома...
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_hunter
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