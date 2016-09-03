RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Поки ціни низькі": у ЄС
вважають, що Рада має...

"Поки ціни низькі": у ЄС вважають, що Рада має...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 19:41

"Поки ціни низькі": у ЄС вважають, що Рада має...

Пропонуємо до обговорення:
Європейська Комісія вважає, що в умовах зниження світових цін на енергоресурси Україні варто активізувати роботу над законопроектом про створення мінімальних запасів нафти й нафтопродуктів (МЗНН) і щонайшвидше скерувати документ на розгляд Верховної Ради.

Дивися повний текст \"Поки ціни низькі\": у ЄС вважають, що Рада має розглянути законопроєкт про запаси нафти.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87930
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 19:51

Зачем делать запасы нефти, если в стране осталось 2 НПЗ, которым с головой хватает внутренней добычи?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1418
З нами з: 26.02.18
Подякував: 405 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 07:43

Хорошая идея.
MaXaNDeR
 
Повідомлень: 87
З нами з: 05.06.09
Подякував: 304 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 17:44

  Gastarbaiter написав:Зачем делать запасы нефти, если в стране осталось 2 НПЗ, которым с головой хватает внутренней добычи?

Иногда покупают и даже, если напрямую использовать вообще невозможно. Только для того, чтобы потом продать. Говорят, некоторые на этом почему-то неплохо зарабатывают.
Не говоря уже о том, что можно и другие НПЗ запустить и создать рабочие места не только для растраты бюджета.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 503
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 12:56

  moveton написав:Иногда покупают и даже, если напрямую использовать вообще невозможно. Только для того, чтобы потом продать. Говорят, некоторые на этом почему-то неплохо зарабатывают.
Не говоря уже о том, что можно и другие НПЗ запустить и создать рабочие места не только для растраты бюджета.

1. Потом продать: когда? кому? по чем?
2. Как вы себе представляете запуск НПЗ, закрытого 10 лет назад? Просто прийти, стереть пыль и начинать работу как ни в чем не бывало?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1418
З нами з: 26.02.18
Подякував: 405 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 14:32

  Gastarbaiter написав:1. Потом продать: когда? кому? по чем?

Дороже, чем было. Хотя бы, у кого НПЗ ещё работают. Кто-то же до последнего месяца покупал по боле высоким ценам. Или есть уверенность, что нынешняя пересадка всех на велосипеды - это навсегда?

  Gastarbaiter написав:2. Как вы себе представляете запуск НПЗ, закрытого 10 лет назад? Просто прийти, стереть пыль и начинать работу как ни в чем не бывало?

Представляю, что это несколько сложнее. Но также подозреваю, что НПЗ не боги строили. Впрочем, если запустить старый сложнее, чем построить новый, то можно и новый. Территории в Украине пока хватает.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 503
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 09:42

  moveton написав:
  Gastarbaiter написав:1. Потом продать: когда? кому? по чем?

Дороже, чем было. Хотя бы, у кого НПЗ ещё работают. Кто-то же до последнего месяца покупал по боле высоким ценам. Или есть уверенность, что нынешняя пересадка всех на велосипеды - это навсегда?

  Gastarbaiter написав:2. Как вы себе представляете запуск НПЗ, закрытого 10 лет назад? Просто прийти, стереть пыль и начинать работу как ни в чем не бывало?

Представляю, что это несколько сложнее. Но также подозреваю, что НПЗ не боги строили. Впрочем, если запустить старый сложнее, чем построить новый, то можно и новый. Территории в Украине пока хватает.

За 30 лет ни одного не построили, а тут оп-па -- неким волшебным образом он "самообразуется"?
Украинский бензин/ДТ берут или от безысходности или для украинского же автопрома...
_hunter
 
Повідомлень: 2115
З нами з: 22.03.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], hno3, vitaliy_berdinskikh і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рада скасувала штрафні бали за порушення правил...
R2 » Суб 25 кві, 2020 08:41
4 645
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 кві, 2020 10:12
vitaliy_berdinskikh
Як оформити дарчу на будинок: порядок, ціни, складнощі
R2 » Суб 03 вер, 2016 15:52
2 1948
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 кві, 2020 22:47
oleg_breen
Uklon пообіцяв не підвищувати ціни в години пік на...
R2 » П'ят 24 кві, 2020 18:39
3 528
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 кві, 2020 17:35
shatylo2018

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.