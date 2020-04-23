Про це заявив глава департаменту групи ICU з корпоративного аналізу Олександр Мартиненко.
Дивися повний текст Аналітики назвали умови для зміцнення курсу гривні.
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 22:53
Аналітики назвали умови для зміцнення курсу гривні
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Дивися повний текст Аналітики назвали умови для зміцнення курсу гривні.
Додано: П'ят 24 кві, 2020 22:53
Справочно:
"Аналитик" - человек, который следит за тем "а налито ли у всех или кому-то надо долить"
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