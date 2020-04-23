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Аналітики назвали умови
для зміцнення курсу гривні

Аналітики назвали умови для зміцнення курсу гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 22:53

Аналітики назвали умови для зміцнення курсу гривні

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив глава департаменту групи ICU з корпоративного аналізу Олександр Мартиненко.

Дивися повний текст Аналітики назвали умови для зміцнення курсу гривні.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 22:53

Справочно:
"Аналитик" - человек, который следит за тем "а налито ли у всех или кому-то надо долить"
svetoch-10
 
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