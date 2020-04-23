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Не чекайте зниження ставок
за кредитами - Найман

Не чекайте зниження ставок за кредитами - Найман
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 23:54

Не чекайте зниження ставок за кредитами - Найман

Пропонуємо до обговорення:
Про це написав Керуючий партнер Capital Times Ерік Найман.

Дивися повний текст Не чекайте зниження ставок за кредитами - Найман.
R2
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