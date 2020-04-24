RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як змінився ринок нерухомості
з початку карантину

Як змінився ринок нерухомості з початку карантину
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 07:42

Як змінився ринок нерухомості з початку карантину

Пропонуємо до обговорення:
У зв'язку з епідемією коронавірусу все більше покупців вважають кращим варіантом пошук і вибір житла через інтернет.

Дивися повний текст Як змінився ринок нерухомості з початку карантину.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87906
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 07:42

Как-то соответствует действительности только инфа из последнего абзаца. Остальное - чушь. Продажи в новостроях упали в разы.
MaXaNDeR
 
Повідомлень: 87
З нами з: 05.06.09
Подякував: 304 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нафтовий ринок: чи стане бензин "безкоштовним" для...
R2 » Сер 22 кві, 2020 15:22
7 651
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 кві, 2020 14:14
yama
МФО повертаються "з карантину": хто вже пропонує швидкі... 1, 2
R2 » Сер 22 кві, 2020 17:43
16 1158
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 кві, 2020 09:38
_hunter
Шмигаль вважає, що під час карантину працюють 70% українців
R2 » П'ят 24 кві, 2020 04:52
1 218
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 кві, 2020 04:53
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.