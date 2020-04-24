У зв'язку з епідемією коронавірусу все більше покупців вважають кращим варіантом пошук і вибір житла через інтернет.
Дивися повний текст Як змінився ринок нерухомості з початку карантину.
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Додано: Суб 25 кві, 2020 07:42
Як змінився ринок нерухомості з початку карантину
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Дивися повний текст Як змінився ринок нерухомості з початку карантину.
Додано: Суб 25 кві, 2020 07:42
Как-то соответствует действительности только инфа из последнего абзаца. Остальное - чушь. Продажи в новостроях упали в разы.
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