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Прем'єр відзвітував про
виплати "карантинної" тисячі

Прем'єр відзвітував про виплати "карантинної" тисячі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 07:59

Прем'єр відзвітував про виплати "карантинної" тисячі

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні з главою держави, передає офіційний сайт президента.

Дивися повний текст Прем'єр відзвітував про виплати \"карантинної\" тисячі.
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igorbuda52
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