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Прем'єр відзвітував про виплати "карантинної" тисячі
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Додано: Суб 25 кві, 2020 07:59
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні з главою держави, передає офіційний сайт президента.
Дивися повний текст Прем'єр відзвітував про виплати \"карантинної\" тисячі
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Додано: Суб 25 кві, 2020 08:00
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