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Росія спалюватиме
надлишкові обсяги нафти

Росія спалюватиме надлишкові обсяги нафти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 08:01

Росія спалюватиме надлишкові обсяги нафти

Пропонуємо до обговорення:
Всього за тиждень Росія повинна знайти способи скоротити п’яту частину обсягу нафтодобування в межах угоди по подоланню перенасичення ринку.

Дивися повний текст Росія спалюватиме надлишкові обсяги нафти.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 08:01

памятаю зловісні карикатури хрущовських часів-прокляті буржуї скидають зерно у океан, щоб лише підтримати ціни.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 23:36

Re: Росія спалюватиме надлишкові обсяги нафти

Поддержка цен - оно бы ладно. А я вот припоминаю, что последние десятилетия мир типа борется с одной стороны за перестать использовать нефть, как энергоноситель, потому, что она невосполнима и для нефтехима (а это практически все современные материалы) альтернативы нет. С другой стороны, за сокращение выработки углекислого газа. Теперь мы видим чего все эти усилия стоили.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 07:07

один болван ляпнул,сотня повторила
mikhpatalakha
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