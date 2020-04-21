Всього за тиждень Росія повинна знайти способи скоротити п’яту частину обсягу нафтодобування в межах угоди по подоланню перенасичення ринку.
Дивися повний текст Росія спалюватиме надлишкові обсяги нафти.
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Додано: Суб 25 кві, 2020 08:01
Росія спалюватиме надлишкові обсяги нафти
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Росія спалюватиме надлишкові обсяги нафти.
Додано: Суб 25 кві, 2020 08:01
памятаю зловісні карикатури хрущовських часів-прокляті буржуї скидають зерно у океан, щоб лише підтримати ціни.
Додано: Суб 25 кві, 2020 23:36
Re: Росія спалюватиме надлишкові обсяги нафти
Поддержка цен - оно бы ладно. А я вот припоминаю, что последние десятилетия мир типа борется с одной стороны за перестать использовать нефть, как энергоноситель, потому, что она невосполнима и для нефтехима (а это практически все современные материалы) альтернативы нет. С другой стороны, за сокращение выработки углекислого газа. Теперь мы видим чего все эти усилия стоили.
Додано: Нед 26 кві, 2020 11:44
И как это альтернативы нет? О вторичной переработке ПЕТ не слышали?
Додано: Нед 26 кві, 2020 13:33
Так и нет. Что-то перерабатывается, но это капля в море. Например,
... новых автомобильных покрышек (до 15—20 %)" Т.е. 80% (и это ещё по самому оптимистичному трактованию слова "до") новых покрышек по-любому из нефти.
Переработка мусора есть, конечно, но она направлена на то, чтобы свалки не плодить, а не чтобы замкнутый цикл получить.
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