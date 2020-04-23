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Рада скасувала штрафні
бали за порушення правил...

Рада скасувала штрафні бали за порушення правил...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 08:41

Рада скасувала штрафні бали за порушення правил...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів" (№2809).

Дивися повний текст Рада скасувала штрафні бали за порушення правил дорожнього руху.
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