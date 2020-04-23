Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів" (№2809).
Дивися повний текст Рада скасувала штрафні бали за порушення правил дорожнього руху.
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Додано: Суб 25 кві, 2020 08:41
Рада скасувала штрафні бали за порушення правил...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада скасувала штрафні бали за порушення правил дорожнього руху.
Додано: Суб 25 кві, 2020 08:41
То исть штраф придьот владельцу ТС а не лицу управляющему ТС.И как потом владелец будет искать того кто управлял,если человек с другой обл или с другого конца Украины и авто по генеральной доверенности продано и дальше пошло по рукам?То исть владелец не нарушал а плати штраф?
Додано: Суб 25 кві, 2020 11:34
Re: Рада скасувала штрафні бали за порушення правил...
Именно так! Вы человеку доверили по ген.доверенности - будьте добры за это ответить. Не нужно было экономить на переоформлении, надо было сразу с учета снять. Кого не устраивает - в суд!
Доверенность - это не просто бумажка, это как поручительство в банке: человек не отдает кредит - прийдут к вам. Мировая практика.
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