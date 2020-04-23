Рада скасувала штрафні бали за порушення правил...

Додано: Нед 26 кві, 2020 09:53

olegik19801980 написав: То исть штраф придьот владельцу ТС а не лицу управляющему ТС.И как потом владелец будет искать того кто управлял,если человек с другой обл или с другого конца Украины и авто по генеральной доверенности продано и дальше пошло по рукам?То исть владелец не нарушал а плати штраф? То исть штраф придьот владельцу ТС а не лицу управляющему ТС.И как потом владелец будет искать того кто управлял,если человек с другой обл или с другого конца Украины и авто по генеральной доверенности продано и дальше пошло по рукам?То исть владелец не нарушал а плати штраф?

Нет в законах такого понятия как "продал по гендоверенности". Это чушь, которую придумали в 90-х когда денег просто не было, а был бартер. Я вообще удивляюсь, как этот "финт ушами" уже 30 лет живет!А насчёт ответственности простой пример из жизни - знакомый "продал по гендоверенности" свой старый жигуль цыганам из соседнего села, через два года звонок в дверь - открывает, а там стоит наряд милиции вместе со следователем. Чего пришли ? Ответ простой - неустановленная личность передвигаясь на автомобиле с госномером таким-то нанесла повреждения гражданину такому-то (по сути было вообще как в анекдоте - у цыгана на скорости отлетело не прикрученное колесо и влетело в человека, который шел по тротуару). Неустановленная личность, само собой скрылась с места ДТП. Кто будет отвечать ? Закон говорит - ВСЕГДА ОТВЕЧАЕТ ВЛАДЕЛЕЦ. Если не ошибаюсь, потом на взятки следователю и судьям сосед потом отдал больше, чем стоил тот жигуль. Вот так-то. Не повторяйте чужих ошибок и не экономьте там, где не нужно.