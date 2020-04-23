Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів" (№2809).
Дивися повний текст Рада скасувала штрафні бали за порушення правил дорожнього руху.
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Додано: Суб 25 кві, 2020 08:41
Рада скасувала штрафні бали за порушення правил...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада скасувала штрафні бали за порушення правил дорожнього руху.
Додано: Суб 25 кві, 2020 08:41
То исть штраф придьот владельцу ТС а не лицу управляющему ТС.И как потом владелец будет искать того кто управлял,если человек с другой обл или с другого конца Украины и авто по генеральной доверенности продано и дальше пошло по рукам?То исть владелец не нарушал а плати штраф?
Додано: Суб 25 кві, 2020 11:34
Re: Рада скасувала штрафні бали за порушення правил...
Именно так! Вы человеку доверили по ген.доверенности - будьте добры за это ответить. Не нужно было экономить на переоформлении, надо было сразу с учета снять. Кого не устраивает - в суд!
Доверенность - это не просто бумажка, это как поручительство в банке: человек не отдает кредит - прийдут к вам. Мировая практика.
Додано: Нед 26 кві, 2020 09:53
Re: Рада скасувала штрафні бали за порушення правил...
Нет в законах такого понятия как "продал по гендоверенности". Это чушь, которую придумали в 90-х когда денег просто не было, а был бартер. Я вообще удивляюсь, как этот "финт ушами" уже 30 лет живет!
А насчёт ответственности простой пример из жизни - знакомый "продал по гендоверенности" свой старый жигуль цыганам из соседнего села, через два года звонок в дверь - открывает, а там стоит наряд милиции вместе со следователем. Чего пришли ? Ответ простой - неустановленная личность передвигаясь на автомобиле с госномером таким-то нанесла повреждения гражданину такому-то (по сути было вообще как в анекдоте - у цыгана на скорости отлетело не прикрученное колесо и влетело в человека, который шел по тротуару). Неустановленная личность, само собой скрылась с места ДТП. Кто будет отвечать ? Закон говорит - ВСЕГДА ОТВЕЧАЕТ ВЛАДЕЛЕЦ. Если не ошибаюсь, потом на взятки следователю и судьям сосед потом отдал больше, чем стоил тот жигуль. Вот так-то. Не повторяйте чужих ошибок и не экономьте там, где не нужно.
Додано: Нед 26 кві, 2020 10:12
Re: Рада скасувала штрафні бали за порушення правил...
оно не продано, оно передано в пользование и осталось в собственности владельца, о чем ты сам и пишешь чуть ранее
Пусть владелец объявляет авто в угон, раз не может найти человека которому передал машину и тот пропал с концами. Логично, не?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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