У понеділок, 20 квітня, вартість нафти показала найнижчий рівень за 20 років.
Дивися повний текст Експерт спрогнозував обвал цін на бензин влітку.
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Додано: Суб 25 кві, 2020 09:45
Експерт спрогнозував обвал цін на бензин влітку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт спрогнозував обвал цін на бензин влітку.
Додано: Суб 25 кві, 2020 09:45
Да не будет такой цены никогда. Если снизят еще на пару гривен, то это будет максимум, но в любом случаи ниже 20 грн. не уйдет (на премиальных заправках).
Додано: Суб 25 кві, 2020 10:14
В смысле не уйдёт ниже 20? Я сегодня заправился Ventus diesel на KLO по 19.50
На UPG по 19.90 продают сейчас. За месяц падение в цене на 7грн и это далеко не предел
Додано: Суб 25 кві, 2020 11:27
Заправлялся на прошлой неделе на БРСМ-Нафта, не идеал, конечно, но 16грн за литр их 95Е Premium (со спиртом) более чем. Никакой существенной разницы с обычным не заметил. Было время, заправлялся этим бензином несколько лет подряд: машина (Аккорд) не жаловалась.
Додано: Суб 25 кві, 2020 11:54
В цене топлива цена нефти занимает только треть . Поэтому максимум на треть цена упадёт из-за нулевой нефти. Плюс падает спрос, может это немного заставит подвинуться трейдеров. Но не больше.
Додано: Суб 25 кві, 2020 14:14
Додано: Суб 25 кві, 2020 16:58
НЕ буде не буде , ще трохи і по 15 продаватимуть ;)
Ці преміальні заправки - одне слово , всі таряться Білоруським бензином Мозирського НПЗ, і лише БРСМ продає його по адекватній ціні 19.99 - 1.4 знижка= 18.60 це станом на сьогодні, А Бариги з ОККо, ВОГ луплять нашого брата по 24.50 мінус три гривні бонусом , на тому самому бензині , який начебто має покращені характеристики (додано пару грам хімприсадки , яка потім залипає на форсунках)
Хто має сумнів звідки бензин - полистайте їхні ж преміальні сертифікати ))
Додано: Суб 25 кві, 2020 19:05
Re: Експерт спрогнозував обвал цін на бензин влітку
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