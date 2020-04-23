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Експерт спрогнозував обвал
цін на бензин влітку

Експерт спрогнозував обвал цін на бензин влітку
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 09:45

Експерт спрогнозував обвал цін на бензин влітку

Пропонуємо до обговорення:
У понеділок, 20 квітня, вартість нафти показала найнижчий рівень за 20 років.

Дивися повний текст Експерт спрогнозував обвал цін на бензин влітку.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 09:45

Да не будет такой цены никогда. Если снизят еще на пару гривен, то это будет максимум, но в любом случаи ниже 20 грн. не уйдет (на премиальных заправках).
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 10:14

В смысле не уйдёт ниже 20? Я сегодня заправился Ventus diesel на KLO по 19.50
На UPG по 19.90 продают сейчас. За месяц падение в цене на 7грн и это далеко не предел
dotster
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 11:27

Заправлялся на прошлой неделе на БРСМ-Нафта, не идеал, конечно, но 16грн за литр их 95Е Premium (со спиртом) более чем. Никакой существенной разницы с обычным не заметил. Было время, заправлялся этим бензином несколько лет подряд: машина (Аккорд) не жаловалась.
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 11:54

В цене топлива цена нефти занимает только треть . Поэтому максимум на треть цена упадёт из-за нулевой нефти. Плюс падает спрос, может это немного заставит подвинуться трейдеров. Но не больше.
alexander_khirhyalan
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 14:14

  alexander_khirhyalan написав: Плюс падает спрос
и АЗС поднимает свою наценку
o_boiko
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 16:58

НЕ буде не буде , ще трохи і по 15 продаватимуть ;)
Ці преміальні заправки - одне слово , всі таряться Білоруським бензином Мозирського НПЗ, і лише БРСМ продає його по адекватній ціні 19.99 - 1.4 знижка= 18.60 це станом на сьогодні, А Бариги з ОККо, ВОГ луплять нашого брата по 24.50 мінус три гривні бонусом , на тому самому бензині , який начебто має покращені характеристики (додано пару грам хімприсадки , яка потім залипає на форсунках)
Хто має сумнів звідки бензин - полистайте їхні ж преміальні сертифікати ))
taras_shu
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 19:05

Re: Експерт спрогнозував обвал цін на бензин влітку

  taras_shu написав:і лише БРСМ продає його
За те годы что на форуме ничего никогда не рекламировал и не хвалил но на БРСМ тоже заправляюсь.. и как то на качество бензина жалоб нет..на цену тоже...хотя может это от конкретной заправки зависит и персонала на ней.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 21:51

  dotster написав:В смысле не уйдёт ниже 20? Я сегодня заправился Ventus diesel на KLO по 19.50
На UPG по 19.90 продают сейчас. За месяц падение в цене на 7грн и это далеко не предел

Я про премиальные заправки писал, это WOG, Socar, Okko, Shell. Про Кло я лучше промолчу, там заправляются те кому машину не жалко.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 23:39

  Джон написав:
  taras_shu написав:і лише БРСМ продає його
За те годы что на форуме ничего никогда не рекламировал и не хвалил но на БРСМ тоже заправляюсь.. и как то на качество бензина жалоб нет..на цену тоже...хотя может это от конкретной заправки зависит и персонала на ней.

а недолив как проверяете ?
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
yama
 
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