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Експерт спрогнозував обвал
цін на бензин влітку

Експерт спрогнозував обвал цін на бензин влітку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 07:13

Уже видел 18 гр. за литр так что всеивозможно
arik75351
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 13:39

  yama написав: а недолив как проверяете ?

Все это больше байки из 90х. Ни одна уважающая себя национальная сеть заправок не будет таким заниматься. Вот бодяжничество - это да, возможно, проверить очень сложно, без лаборатории почти нереально. С недоливом все гораздо сложнее и палевно.
Не раз заправлялся когда выкатывал бак в ноль: не просто лампочка светилась, а показывало, что я уже не могу проехать даже километра, а я еще проезжал километров 20ть до заправки "в минус". Заезжал и заливал полный бак: всегда было 58-60 литров максимум. При том, что бак на 65 литров. Т.е. заливают все корректно (последние 5 литров всегда покрывают топливный насос и их использование не предусмотрено). Многократно заливал канистры и точно знаю сколько туда влазит - тоже все корректно было.
Поэтому недолив - это какие-то страхи из-за левых полулегальных заправок.
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