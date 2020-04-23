Експерт спрогнозував обвал цін на бензин влітку

Додано: Нед 26 кві, 2020 13:39

yama написав: а недолив как проверяете ? а недолив как проверяете ?

Все это больше байки из 90х. Ни одна уважающая себя национальная сеть заправок не будет таким заниматься. Вот бодяжничество - это да, возможно, проверить очень сложно, без лаборатории почти нереально. С недоливом все гораздо сложнее и палевно.Не раз заправлялся когда выкатывал бак в ноль: не просто лампочка светилась, а показывало, что я уже не могу проехать даже километра, а я еще проезжал километров 20ть до заправки "в минус". Заезжал и заливал полный бак: всегда было 58-60 литров максимум. При том, что бак на 65 литров. Т.е. заливают все корректно (последние 5 литров всегда покрывают топливный насос и их использование не предусмотрено). Многократно заливал канистры и точно знаю сколько туда влазит - тоже все корректно было.Поэтому недолив - это какие-то страхи из-за левых полулегальных заправок.