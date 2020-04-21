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Українцям пообіцяли виплатити
по 3 тис. грн під час...

Українцям пообіцяли виплатити по 3 тис. грн під час...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 10:57

Українцям пообіцяли виплатити по 3 тис. грн під час...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

Дивися повний текст Українцям пообіцяли виплатити по 3 тис. грн під час карантину: як отримати.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 10:57

Що значить "можуть з цією довідкою прийти в центр соцзахисту"??? Зібратися толпою під кабінетом? Вона подумала, що звизданула? Чи дурням правила карантину не писані? Може ще й автозаків під собез наженуть, щоб з-під кабінету відразу пакувати та штрафувати по 17000 грн???
amazonka_ato
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 11:44

А де Ваші обіцяні пйки (АТБ) ідругі!
pautov_1958
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 13:07

Треш какой-то!
"По словам Лазебной, помощь получат около 300 тысяч семей ФЛП первой и второй группы (без работников). Им будет оказана помощь на детей до 10 лет в размере прожиточного минимума на ребенка."
То есть есть условные два ФОПа, рядом торговали на рынке до закрытия. У одного ребенку 9 лет, у другого-10 лет. Первый получит помощь, второй нет.
В чём логика? Десятилетний ребёнок меньше ест? Или на него одежда дешевле? Или может министерка намекает что с 10 лет пора бы уже работать?
DONALD
 
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