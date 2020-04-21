Про це заявила міністр соціальної політики України Марина Лазебна.
Дивися повний текст Українцям пообіцяли виплатити по 3 тис. грн під час карантину: як отримати.
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Додано: Суб 25 кві, 2020 10:57
Українцям пообіцяли виплатити по 3 тис. грн під час...
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Дивися повний текст Українцям пообіцяли виплатити по 3 тис. грн під час карантину: як отримати.
Додано: Суб 25 кві, 2020 10:57
Що значить "можуть з цією довідкою прийти в центр соцзахисту"??? Зібратися толпою під кабінетом? Вона подумала, що звизданула? Чи дурням правила карантину не писані? Може ще й автозаків під собез наженуть, щоб з-під кабінету відразу пакувати та штрафувати по 17000 грн???
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