Про це заявила міністр соціальної політики України Марина Лазебна.
Дивися повний текст Українцям пообіцяли виплатити по 3 тис. грн під час карантину: як отримати.
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Додано: Суб 25 кві, 2020 10:57
Українцям пообіцяли виплатити по 3 тис. грн під час...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям пообіцяли виплатити по 3 тис. грн під час карантину: як отримати.
Додано: Суб 25 кві, 2020 10:57
Що значить "можуть з цією довідкою прийти в центр соцзахисту"??? Зібратися толпою під кабінетом? Вона подумала, що звизданула? Чи дурням правила карантину не писані? Може ще й автозаків під собез наженуть, щоб з-під кабінету відразу пакувати та штрафувати по 17000 грн???
Додано: Суб 25 кві, 2020 13:07
Треш какой-то!
"По словам Лазебной, помощь получат около 300 тысяч семей ФЛП первой и второй группы (без работников). Им будет оказана помощь на детей до 10 лет в размере прожиточного минимума на ребенка."
То есть есть условные два ФОПа, рядом торговали на рынке до закрытия. У одного ребенку 9 лет, у другого-10 лет. Первый получит помощь, второй нет.
В чём логика? Десятилетний ребёнок меньше ест? Или на него одежда дешевле? Или может министерка намекает что с 10 лет пора бы уже работать?
Додано: Суб 25 кві, 2020 16:30
А значит детям до 10 лет.А уже после 20 лет дети могут сами заработать на еду.Моему вот 11 лет и что не положено.
Додано: Суб 25 кві, 2020 18:09
а как быть тем , кого выгнали в отпуск без содержания ? Где им брать деньги на жизнь ?
Додано: Суб 25 кві, 2020 18:29
Что такое семья ФОП? Это там где муж и жена предприниматели? Или муж обеспеченный человек, а жена фоп. А если два фопа и оба программиста? И главное, где записаться в министры, я смогу, я ещё тупее, чем Лазебная!
Додано: Суб 25 кві, 2020 19:31
Re: Українцям пообіцяли виплатити по 3 тис. грн під час...
Почему заголовки постоянно врут? Вопрос риторический.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 25 кві, 2020 19:32
Re: Українцям пообіцяли виплатити по 3 тис. грн під час...
В центре занятости даже обычные выплаты уволенных до карантина задерживают уже на 3 недели.
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