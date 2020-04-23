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Українцям пообіцяли виплатити
по 3 тис. грн під час...

Українцям пообіцяли виплатити по 3 тис. грн під час...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 17:38

Сколько будет продолжаться этот идиотизм???Я ФОП 1гр,меня оставили без ср-в к существованию на пару с моим 11летним сыном.Я обязана заплатить 211грн налога с каких-то непонятных сбережений которых у меня нет и ребенку моему Неположено,потому что он уже может и сам себя обеспечить????Вы там совсем охренели де***???Или 15летний к примеру не ест и одеваться ему не надо?Что за чушь?Это как Вы там так решили?Или всем или никому!Что это за фокусы???
kosm_al
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:35

А если ни один из родителей не зарегистрирован как ФОП,то у них вообще типо не ребёнок,и кормить его не нужно так что-ли,что за бред что делать остальным???????
lanakarasik09
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:47

Re: Українцям пообіцяли виплатити по 3 тис. грн під час...

  kosm_al написав:Я обязана заплатить 211грн налога с каких-то непонятных сбережений которых у меня нет

Ну так а чья это заслуга что сбережений нет даже на 211 гривен?
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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