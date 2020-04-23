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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 17:38
Сколько будет продолжаться этот идиотизм???Я ФОП 1гр,меня оставили без ср-в к существованию на пару с моим 11летним сыном.Я обязана заплатить 211грн налога с каких-то непонятных сбережений которых у меня нет и ребенку моему Неположено,потому что он уже может и сам себя обеспечить????Вы там совсем охренели де***???Или 15летний к примеру не ест и одеваться ему не надо?Что за чушь?Это как Вы там так решили?Или всем или никому!Что это за фокусы???
Додано: Сер 13 тра, 2020 14:35
А если ни один из родителей не зарегистрирован как ФОП,то у них вообще типо не ребёнок,и кормить его не нужно так что-ли,что за бред что делать остальным???????
Додано: Сер 13 тра, 2020 15:47
Re: Українцям пообіцяли виплатити по 3 тис. грн під час...
Ну так а чья это заслуга что сбережений нет даже на 211 гривен?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 14 тра, 2020 19:49
vitaliy_berdinskikh
Уважаемый,если нет заработка,почему я должна что-то платить?
Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:43
Потому что Вы, уважаемая, сами выбрали такую форму налогооблажения - с фиксированной ставкой налога не зависящей от прибыли.
Надо было выбирать не единый налог, а классическую схему налогооблажения, ставить кассовый аппарат, вести учёт расходов, платить налоги с прибыли. И вот тогда бы вы могли сейчас во время карантина ничего не платить поскольку прибыли нет.
Но вы выбрали более простую и легкую схему с низкой ставкой фиксированного налога со смешной суммой 200 гривен в месяц. Так платите.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 25 тра, 2020 15:44
А бюджетники опять на бобах??? Или у нас только предприниматели с детьми, а наши так-грязь и жрать не просят????
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