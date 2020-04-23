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Дивися повний текст Пенсії в Україні: як зробити перерахунок виплат.
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Додано: Суб 25 кві, 2020 11:29
Пенсії в Україні: як зробити перерахунок виплат
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Дивися повний текст Пенсії в Україні: як зробити перерахунок виплат.
Додано: Суб 25 кві, 2020 11:29
Непонятно, зачем для последующих перерасчетов пенсии работающему пенсионеру нужно опять собирать разные доккументы? Ведь в ПФУ уже есть весь комплект! И это для пожилых людей, которые вообще еле смогут войти на этот сайт.
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