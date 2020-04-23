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Пенсії в Україні: як
зробити перерахунок виплат

Пенсії в Україні: як зробити перерахунок виплат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 11:29

Пенсії в Україні: як зробити перерахунок виплат

Пропонуємо до обговорення:
Користувачу треба зареєструватися на Порталі ПФУ.

Дивися повний текст Пенсії в Україні: як зробити перерахунок виплат.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 11:29

Непонятно, зачем для последующих перерасчетов пенсии работающему пенсионеру нужно опять собирать разные доккументы? Ведь в ПФУ уже есть весь комплект! И это для пожилых людей, которые вообще еле смогут войти на этот сайт.
viknik165
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