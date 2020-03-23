Через карантин роботи на об'єктах призупинили декілька невеликих забудовників.
Дивися повний текст Які будинки можуть не добудувати - думка експерта.
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Додано: Суб 25 кві, 2020 11:58
Які будинки можуть не добудувати - думка експерта
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Дивися повний текст Які будинки можуть не добудувати - думка експерта.
Додано: Суб 25 кві, 2020 11:59
Нам в отделе продаж сказали, что все строители в отпусках и из за этого стройка не идет)
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