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Які будинки можуть не
добудувати - думка експерта

Які будинки можуть не добудувати - думка експерта
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 11:58

Які будинки можуть не добудувати - думка експерта

Пропонуємо до обговорення:
Через карантин роботи на об'єктах призупинили декілька невеликих забудовників.

Дивися повний текст Які будинки можуть не добудувати - думка експерта.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 11:59

Нам в отделе продаж сказали, что все строители в отпусках и из за этого стройка не идет)
KULANDALE
 
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