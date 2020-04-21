Про це під час онлайн-презентації цифрових паспортів в мобільному додатку "Дія" повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Дивися повний текст Аваков: Україна четверта в Європі за цифровими водійськими документами.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 25 кві, 2020 13:55
Аваков: Україна четверта в Європі за цифровими...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Аваков: Україна четверта в Європі за цифровими водійськими документами.
Додано: Суб 25 кві, 2020 13:55
Грубо, 2 миллиона скачавших, прав 1 млн. соответственно для 1 млн. толку ноль. Про тех.паспорта не упоминаю так как одно без другого смысла не имеет. + имеем очевидный обман с вертификацией которую вам предлагают пройти в результате которой у вас затребуют паспорт и неотображаемый документ, предложат подождать месяц и в результате ничего. При этом вам торжественно сообщат что верификация прошла успешно :) Может господин Аваков начнет таки работать больше с базой и меньше выступать ?
|