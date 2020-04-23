RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Аваков: Україна четверта
в Європі за цифровими...

Аваков: Україна четверта в Європі за цифровими...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 13:55

Аваков: Україна четверта в Європі за цифровими...

Пропонуємо до обговорення:
Про це під час онлайн-презентації цифрових паспортів в мобільному додатку "Дія" повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Дивися повний текст Аваков: Україна четверта в Європі за цифровими водійськими документами.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87928
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 13:55

Грубо, 2 миллиона скачавших, прав 1 млн. соответственно для 1 млн. толку ноль. Про тех.паспорта не упоминаю так как одно без другого смысла не имеет. + имеем очевидный обман с вертификацией которую вам предлагают пройти в результате которой у вас затребуют паспорт и неотображаемый документ, предложат подождать месяц и в результате ничего. При этом вам торжественно сообщат что верификация прошла успешно :) Может господин Аваков начнет таки работать больше с базой и меньше выступать ?
Igorten
 
Повідомлень: 3882
З нами з: 01.11.11
Подякував: 35 раз.
Подякували: 1185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 06:45

только в других странах из 4ки их можно получить удаленно, а у нас - даже авто зарегистрировать нельзя б.у.
arheops
 
Повідомлень: 683
З нами з: 28.10.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна починає клінічні дослідження препарату, який...
R2 » Пон 27 кві, 2020 01:06
1 201
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 кві, 2020 01:06
vihtor569
Якою буде Україна після карантину - прогнози експертів
R2 » Нед 26 кві, 2020 11:32
0 402
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 кві, 2020 11:32
R2
Україна збільшила імпорт гречки майже в 7 разів
R2 » Чет 23 кві, 2020 09:07
3 316
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 кві, 2020 15:50
omb

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.