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Унікальна криза: до чого готуватися українцям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 25 кві, 2020 19:31
Пропонуємо до обговорення:
Так прокоментувала новий прогноз для світової економіки Міжнародного валютного фонду одна з його авторів, американський економіст Гіта Гопінат.
Дивися повний текст Унікальна криза: до чого готуватися українцям
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Додано: Суб 25 кві, 2020 19:31
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