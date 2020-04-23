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Унікальна криза: до чого
готуватися українцям

Унікальна криза: до чого готуватися українцям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 19:31

Унікальна криза: до чого готуватися українцям

Пропонуємо до обговорення:
Так прокоментувала новий прогноз для світової економіки Міжнародного валютного фонду одна з його авторів, американський економіст Гіта Гопінат.

Дивися повний текст Унікальна криза: до чого готуватися українцям.
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До лета карантин?
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