Так прокоментувала новий прогноз для світової економіки Міжнародного валютного фонду одна з його авторів, американський економіст Гіта Гопінат.
Дивися повний текст Унікальна криза: до чого готуватися українцям.
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Додано: Суб 25 кві, 2020 19:31
Унікальна криза: до чого готуватися українцям
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Дивися повний текст Унікальна криза: до чого готуватися українцям.
Додано: Нед 26 кві, 2020 10:27
Одни счетоводы любители не болеют пошли бы лучше поработали Ан нет они будут лучше последнее отбирать у ослабевшего!
Додано: Нед 26 кві, 2020 18:17
с***, всю жизнь советуют готовится, 30 лет независимости и все года, ГОТОВТЕСЬ ГОТОВТЕСЬ. И заметьте только к дерьму ГОТОВТЕСЬ, хорошего у нас не было.
Додано: Пон 27 кві, 2020 13:09
Шантажисты сделали свои выводы а я делаю свои,нагнули козлы незалежную ради кредита.
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