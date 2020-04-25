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Наслідки карантину: 62%
ресторанів припинили свою роботу

Наслідки карантину: 62% ресторанів припинили свою роботу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 01:31

Наслідки карантину: 62% ресторанів припинили свою роботу

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Опендатабот

Дивися повний текст Наслідки карантину: 62% ресторанів припинили свою роботу.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 01:31

Еще месяц назад сказал, что мировая власть хочет уничтожить мелкий и средний бизнес.
civ
 
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Через месяц заголовки статей повеселее однозначно будут : )
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 10:24

У нас в Украине отсутствует качество обслуживания клиентов, даже в дорогих ресторанах. Надеюсь на то, что карантин почистит именно те ресторанные бизнеса, которые предоставляли плохой сервис обслуживания. Очень хочется, чтобы люди выбирали между ценой и качеством - качество.
KULANDALE
 
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