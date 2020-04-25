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Дивися повний текст Наслідки карантину: 62% ресторанів припинили свою роботу.
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Додано: Нед 26 кві, 2020 01:31
Наслідки карантину: 62% ресторанів припинили свою роботу
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Дивися повний текст Наслідки карантину: 62% ресторанів припинили свою роботу.
Додано: Нед 26 кві, 2020 01:31
Еще месяц назад сказал, что мировая власть хочет уничтожить мелкий и средний бизнес.
Додано: Нед 26 кві, 2020 10:24
У нас в Украине отсутствует качество обслуживания клиентов, даже в дорогих ресторанах. Надеюсь на то, что карантин почистит именно те ресторанные бизнеса, которые предоставляли плохой сервис обслуживания. Очень хочется, чтобы люди выбирали между ценой и качеством - качество.
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