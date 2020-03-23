Наслідки карантину: 62% ресторанів припинили свою роботу

Додано: Нед 26 кві, 2020 18:37

Честно говоря я думал, что все заведения общественного питания будут закрыты в Харькове и Днепре. Но нет, слава Богу. Думаю, что работают 40%, не меньше. Пусть не в обычном режиме, но заказы на доставку блюд принимают теперь многие. Велосипедисты служб доставки еды массово появились на улицах карантинного Харькова.Шашлык конечно тоже могут доставить вам домой, но до недавнего времени и в связи с постом заказчиков было немного. Насколько это можно судить из объемов закупок ресторанами. Впереди майские праздники и поэтому ситуация должна измениться в лучшую сторону.В первые дни карантина закрытые заведения общественного питания наводили тоску. По разным делам все равно приходится выбираться в центр города. И нельзя, чтобы не было возможности у человека купить первое и второе блюдо для обеда, нельзя! Конечно, рестораны должны обеспечить плотность посетителей не выше, чем 1 человек на 2-3 кв.метра. Думаю, что это ограничение не является критичным для всех заведений общественного питания, как и необходимость регулярного кварцевания залов (каждые 4 рабочих часа).