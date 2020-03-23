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Дивися повний текст Наслідки карантину: 62% ресторанів припинили свою роботу.
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Додано: Нед 26 кві, 2020 01:31
Наслідки карантину: 62% ресторанів припинили свою роботу
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Дивися повний текст Наслідки карантину: 62% ресторанів припинили свою роботу.
Додано: Нед 26 кві, 2020 01:31
Еще месяц назад сказал, что мировая власть хочет уничтожить мелкий и средний бизнес.
Додано: Нед 26 кві, 2020 10:24
У нас в Украине отсутствует качество обслуживания клиентов, даже в дорогих ресторанах. Надеюсь на то, что карантин почистит именно те ресторанные бизнеса, которые предоставляли плохой сервис обслуживания. Очень хочется, чтобы люди выбирали между ценой и качеством - качество.
Додано: Нед 26 кві, 2020 13:10
Власть здесь не при чём.
Нет покупателя в ресторанах, и дело не в карантине. Рестораны могут работать на вынос или с доставкой. Мой дружбан владеет рестораном. Они работают с доставкой. Так вот выручка у них упала почти до нуля. Он уже и скидки делает, и сам развозку осуществляет, но результат плачевный. Людям просто нечем платить, а те кто сидит дома - готовят сами. Хочу заметить, что это очень старый и популярный ресторан. До кризиса клиентов было много.
Тоже самое происходит и в других видах бизнеса. Некуда сбывать свою продукцию, потому что весь мир на карантине.
Это глобальный кризис, и создан он не у нас.
Страдает и крупный бизнес, а не только мелкий. Например, ДТЭК Ахметова несёт колоссальные убытки. Причина та же - некуда сбывать электроэнергию.
Додано: Нед 26 кві, 2020 18:14
Я в ресторан ходил за атмосферой. Зачем мне в нем заказывать втридорога еду, если мне ее жена может приготовить, или на крайняк можно заказать в ресторанах поделевше на вынос, либо вообще в сильпо приобрести.
Додано: Нед 26 кві, 2020 18:37
Честно говоря я думал, что все заведения общественного питания будут закрыты в Харькове и Днепре. Но нет, слава Богу. Думаю, что работают 40%, не меньше. Пусть не в обычном режиме, но заказы на доставку блюд принимают теперь многие. Велосипедисты служб доставки еды массово появились на улицах карантинного Харькова.
Шашлык конечно тоже могут доставить вам домой, но до недавнего времени и в связи с постом заказчиков было немного. Насколько это можно судить из объемов закупок ресторанами
В первые дни карантина закрытые заведения общественного питания наводили тоску. По разным делам все равно приходится выбираться в центр города. И нельзя, чтобы не было возможности у человека купить первое и второе блюдо для обеда, нельзя! Конечно, рестораны должны обеспечить плотность посетителей не выше, чем 1 человек на 2-3 кв.метра. Думаю, что это ограничение не является критичным для всех заведений общественного питания, как и необходимость регулярного кварцевания залов (каждые 4 рабочих часа).
Додано: Нед 26 кві, 2020 23:32
Я ничего не заказываю в ресторанах, в которые ходил до карантина. И не по причине денег. Не вижу никакого смысла есть остывшую еду с ресторанной наценкой из пластиковых коробочек сидя у себя дома на кухне. Ну можно переложить в свои тарелки-но тогда ещё и посуду мыть. Правильно сказали-ресторан это в первую очередь атмосфера, интерьер, сервис, в конце концов место для романтики или деловых встреч.
Додано: Нед 26 кві, 2020 23:51
В Украине качество как раз на уровне. Для сравнения съездите в Европу, там топ-рестораны - это уровень наших столовок по цене *20-30
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