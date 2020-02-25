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"Від кількох тижнів до кількох місяців": у ВООЗ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 26 кві, 2020 03:58
Пропонуємо до обговорення:
Світові потрібно "від кількох тижнів до кількох місяців", аби винайти ліки, котрі допомагатимуть боротися із новим типом коронавірусу COVID-19.
Дивися повний текст \"Від кількох тижнів до кількох місяців\": у ВООЗ розказали, коли чекати ліки проти коронавірусу
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