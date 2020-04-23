Тривалість затримки складає 13 робочих днів.
Дивися повний текст Соцстрах назвав причини затримки виплат лікарняних.
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Додано: Нед 26 кві, 2020 10:30
Соцстрах назвав причини затримки виплат лікарняних
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Соцстрах назвав причини затримки виплат лікарняних.
Додано: Нед 26 кві, 2020 16:51
разогнать все эти псевдосоциальные фонды ответственно заявляю как работник этого фонда
Додано: Нед 26 кві, 2020 16:58
Re: Соцстрах назвав причини затримки виплат лікарняних
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