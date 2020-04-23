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Соцстрах назвав причини
затримки виплат лікарняних

Соцстрах назвав причини затримки виплат лікарняних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 10:30

Соцстрах назвав причини затримки виплат лікарняних

Пропонуємо до обговорення:
Тривалість затримки складає 13 робочих днів.

Дивися повний текст Соцстрах назвав причини затримки виплат лікарняних.
R2
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Шлак всегда так было!
anatolmark68
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 16:51

разогнать все эти псевдосоциальные фонды ответственно заявляю как работник этого фонда
bobo
 
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воры там сидят
bobo
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 16:58

Re: Соцстрах назвав причини затримки виплат лікарняних

  bobo написав:заявляю как работник этого фонда
  bobo написав:воры там сидят

:mrgreen:
Faceless
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