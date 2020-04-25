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Якою буде Україна після
карантину - прогнози експертів

Якою буде Україна після карантину - прогнози експертів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 11:32

Якою буде Україна після карантину - прогнози експертів

Пропонуємо до обговорення:
Карантин став унікальним явищем для всього світу, в тому числі і для України. Багато хто говорить, що після карантину світ вже не буде колишнім, адже зміниться безліч звичних процесів. Журналісти вирішили дізнатися думку політологів, економістів, продюсерів і представників IT-індустрії.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 11:32

Якою буде Україна після карантину ?
Выжженной безжизненной пустыней.
С ликвидированной промышленностью, животноводством, сельским хозяйством.
С изгнанным или умерщвлённым коренным населением.
И с пляшущими лицами неукраинского происхождения в игре на пианино.

Или в лучшем случае повторит библейский путь Египта.
Kudrjavuy
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