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Якою буде Україна після карантину - прогнози експертів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 26 кві, 2020 11:32
Пропонуємо до обговорення:
Карантин став унікальним явищем для всього світу, в тому числі і для України. Багато хто говорить, що після карантину світ вже не буде колишнім, адже зміниться безліч звичних процесів. Журналісти вирішили дізнатися думку політологів, економістів, продюсерів і представників IT-індустрії.
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Додано: Нед 26 кві, 2020 11:32
Якою буде Україна після карантину ?
Выжженной безжизненной пустыней.
С ликвидированной промышленностью, животноводством, сельским хозяйством.
С изгнанным или умерщвлённым коренным населением.
И с пляшущими лицами неукраинского происхождения в игре на пианино.
Или в лучшем случае повторит библейский путь Египта.
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