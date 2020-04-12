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Як працюватимуть
банки на свята

Як працюватимуть банки на свята
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 11:42

Як працюватимуть банки на свята

Пропонуємо до обговорення:
Графік роботи банків на травневі свята в Україні буде відрізнятися від звичного, позаяк згідно з розпорядженням Кабінету міністрів - 1 та 9 травня - вихідні дні.

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