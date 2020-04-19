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Через карантин українці не витратять близько $5 млрд на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 26 кві, 2020 11:52
Пропонуємо до обговорення:
За розрахунками Кабінету міністрів України, через закриті кордони та карантин витрати українців на закордонні поїздки зменшаться на 5 мільярдів доларів протягом 2020 року.
Дивися повний текст Через карантин українці не витратять близько $5 млрд на закордонний відпочинок влітку — уряд
.
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Додано: Нед 26 кві, 2020 11:52
Браво! Так вот чем занят шмыгаль!!
А то что заробитчане не перечислят 10млр.долл. ?
Или то что украинцы из за увольнений не заработают себе на хлеб с молоком?
Не на того поставил Зеленский не на того!
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