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Через карантин українці не витратять близько $5 млрд на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 26 кві, 2020 11:52
Пропонуємо до обговорення:
За розрахунками Кабінету міністрів України, через закриті кордони та карантин витрати українців на закордонні поїздки зменшаться на 5 мільярдів доларів протягом 2020 року.
Дивися повний текст Через карантин українці не витратять близько $5 млрд на закордонний відпочинок влітку — уряд
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R2
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Додано: Нед 26 кві, 2020 11:52
Браво! Так вот чем занят шмыгаль!!
А то что заробитчане не перечислят 10млр.долл. ?
Или то что украинцы из за увольнений не заработают себе на хлеб с молоком?
Не на того поставил Зеленский не на того!
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straponesa
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Додано: Нед 26 кві, 2020 12:18
Такой компенсатор работать не будет! Если не на отдых, то потратят на что-то другое, с очень высокой вероятностью импортное.
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himikjus
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Додано: Нед 26 кві, 2020 12:19
Шмыгаль явно с головой не дружит. Как такой недалекий от экономики человек стал министром? Или он думает, что украинцы потратят эти 5 млрд. долларов на еду (на казахстанскую гречку)? А иностранцы в Украине сколько не потратят чего он не посчитал? Ума не хватило.
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BIGor
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Додано: Нед 26 кві, 2020 13:03
Подсчитал ли он, сколько сам Львов потеряет из-за отсутствия туристов из-за рубежа?
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kol61
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Додано: Нед 26 кві, 2020 14:43
Украинцы уже всё потратили на отдых дома)
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olic_cdma
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Додано: Нед 26 кві, 2020 14:47
Лето переносится на октябрь, а Турцию при курсе 50 себе позволит не каждый
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grig90vic
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Додано: Нед 26 кві, 2020 20:43
це точно ПРЕМ'ЄР так розмірковує?
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ruslan42212
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Додано: Нед 26 кві, 2020 21:08
ИМХО, сейчас заробитчане не могут выехать на работу. Они проедают ранее заработанные деньги. Проблемы начнутся где-то через пол года. Когда они должны были вернутся с деньгами. Еще кто-то захочет поехать на заработки и будет покупать евро, кто то полетит отдыхать за бугор. Но это все потом, а сейчас слушаем мантру стабильности :)
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hottabich111
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Додано: Пон 27 кві, 2020 08:38
kol61 написав:
Подсчитал ли он, сколько сам Львов потеряет из-за отсутствия туристов из-за рубежа?
Что-то мне подсказывает, что не особо много, т.к большинство работают либо неофициально либо через 2 группу СПД, отчисляя в казну минимум налогов.
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ssnet
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