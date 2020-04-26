Через карантин українці не витратять близько $5 млрд на...
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hottabich111 написав:ИМХО, сейчас заробитчане не могут выехать на работу. Они проедают ранее заработанные деньги. Проблемы начнутся где-то через пол года. Когда они должны были вернутся с деньгами. Еще кто-то захочет поехать на заработки и будет покупать евро, кто то полетит отдыхать за бугор. Но это все потом, а сейчас слушаем мантру стабильности
Я не думаю, что, учитывая предыдущий опыт, кто-то хранит значительные сбережения в гривне. Для нашей экономики пофиг, храню ли я валюту под подушкой или где-то потратил. Падение начнется, когда текущие контракты закончатся, а подписание новых будут преостановленно до лучших времен или подписывать захотят на худших условиях.
Если не получится летом в Европу, то будем "отдыхать" дома в Киеве, но на наше море не поедем. И так было дорого, а теперь наверное ещё раз в полтора подорожает..... И дороги никто так и не сделал по-нормальному, особенно в сторону Азовского моря