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Через карантин українці не
витратять близько $5 млрд на...

Через карантин українці не витратять близько $5 млрд на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 08:57

  hottabich111 написав:ИМХО, сейчас заробитчане не могут выехать на работу. Они проедают ранее заработанные деньги. Проблемы начнутся где-то через пол года. Когда они должны были вернутся с деньгами. Еще кто-то захочет поехать на заработки и будет покупать евро, кто то полетит отдыхать за бугор. Но это все потом, а сейчас слушаем мантру стабильности :)

Я не думаю, что, учитывая предыдущий опыт, кто-то хранит значительные сбережения в гривне. Для нашей экономики пофиг, храню ли я валюту под подушкой или где-то потратил.
Падение начнется, когда текущие контракты закончатся, а подписание новых будут преостановленно до лучших времен или подписывать захотят на худших условиях.
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 09:11

Re: Через карантин українці не витратять близько $5 млрд на.

Если не получится летом в Европу, то будем "отдыхать" дома в Киеве, но на наше море не поедем. И так было дорого, а теперь наверное ещё раз в полтора подорожает..... И дороги никто так и не сделал по-нормальному, особенно в сторону Азовского моря :-(
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 09:37

а вони їх і так не зароблять.
сильна вийде економія. зелена!
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 09:53

  ssnet написав:Я не думаю, что, учитывая предыдущий опыт, кто-то хранит значительные сбережения в гривне.


Если шухер начнется, то как говорится, "когда выбора нет иди на крайнее меры", то есть власти
нужно все взять и обменять, валюта превращается, валюта превращается ==> в гривну ))
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 09:55

  Vitalych-new написав:И дороги никто так и не сделал по-нормальному, особенно в сторону Азовского моря


У нас в Херсонской области на Железный порт и Скадовск отличная дорога и сейчас еще везде доделывают, так что приезжайте, дорога Вас точно порадует

Я только вчера 110-120 км в час ехал, правда немного боковым ветром сдувало :D
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 11:12

Ну не уедут эти 5 лярдов сейчас, уедут позже. В економику ведь все равно не вольются.В чем радость премьера? Не понятно.
askoldlavskiy
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 11:19

  ssnet написав:
  kol61 написав:Подсчитал ли он, сколько сам Львов потеряет из-за отсутствия туристов из-за рубежа?

Что-то мне подсказывает, что не особо много, т.к большинство работают либо неофициально либо через 2 группу СПД, отчисляя в казну минимум налогов.


це якщо оцінювати прямо, за податками цих субєктів. але якщо опосередковано, коли ці ж гроші зроблять коло-декілька в економіці цього (і не тільки цього) регіону і не тільки через фопів.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 11:55

  askoldlavskiy написав:Ну не уедут эти 5 лярдов сейчас, уедут позже. В економику ведь все равно не вольются.В чем радость премьера? Не понятно.


типа передышка для валютного рынка / снижение спроса ?
:lol: :lol: :lol:
Кто за границей отдыхает, тот валюту заранее готовит, так то повышенного спроса из-за отдыха и раньше не бывало - летом курс чаще всего снижался
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 12:04

Значит можно поднять цены на эл. энергию, чтобы эти 5млрд валюты досталось Ахметову.

Что ещё может предложить человек, с таким резюме:

2017—2018 — заместитель генерального директора по социальным вопросам ПАО «ДТЭК Западэнерго».
2018—2019 — директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, и. о. заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО «ДТЭК Западэнерго»
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 12:29

hno3 Зачем мне лужа Скадовска,если за 30 тысяч втроем мы можем 10 дней шикарно провести в Анталии на всё включено.Нет,я лучше подожду.
pontardawe88
 
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