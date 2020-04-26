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Через карантин українці не
витратять близько $5 млрд на...

Через карантин українці не витратять близько $5 млрд на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 12:41

А не зароблять скільки, 10 млрд. долл?
komp
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