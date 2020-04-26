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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 14:35
Re: Через карантин українці не витратять близько $5 млрд на.
Лучше подумать над следующими вопросами:
- как сохранить работу/бизнес в ситуации кризиса;
- кто дома сидит с ребенком;
- сколько будет стоить нормальное образование ребенка в случае продолжения карантина в садиках/школах/ВУЗах на осень?
Додано: Пон 27 кві, 2020 22:47
pontardawe88
Я езжу в Скадовск с ребенком регулярно, так как по отличной трассе с Херсона один час пути, то есть в 8.00 выехал, в 9.30 уже в море плаваем
По поводу Турции не спорю, сам кайфую.
Как по мне одно другому не мешает.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
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