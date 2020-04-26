Через карантин українці не витратять близько $5 млрд на...

Додано: Пон 27 кві, 2020 22:47

pontardawe88



Я езжу в Скадовск с ребенком регулярно, так как по отличной трассе с Херсона один час пути, то есть в 8.00 выехал, в 9.30 уже в море плаваем



По поводу Турции не спорю, сам кайфую.

Как по мне одно другому не мешает.

Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...