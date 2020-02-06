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Підписання документів електронним
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Підписання документів електронним підписом на порталі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 12:30

Підписання документів електронним підписом на порталі...

Пропонуємо до обговорення:
Сервіс підписання документів електронним підписом тепер доступний на порталі «Дія».

Дивися повний текст Підписання документів електронним підписом на порталі «Дія»: відеоінструкція.
R2
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Ініціатива дуже навіть корисна, а далі побачимо статистику -- скільки людей буде скаржитися, що їх хакнули -- тримайте свої смартфони гарно захищеними і ніколи не давайте в чужі руки, інакше страшно подумати, що можна підписати від імені пересічного.
Дію взагалі варто ставити у захищеній папці (якщо це Samsung) -- занадто вона вже впливова ;)
svyatoslav_hromyak
 
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