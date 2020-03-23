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Експерт назвав розмір зарплати,
щоб українці не їхали на...

Експерт назвав розмір зарплати, щоб українці не їхали на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 16:31

Експерт назвав розмір зарплати, щоб українці не їхали на...

Пропонуємо до обговорення:
Обіцянки уряду про дешеві кредити не втримають заробітчан.

Дивися повний текст Експерт назвав розмір зарплати, щоб українці не їхали на заробітки.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 16:31

Тридцять тисяч гривень повинна бути медіана, а не 7600 грн. Але з'явиться така медіана, а отже зародки середнього класу, почнуть права качати -- не будуть давати красти. Та кому це вигідно -- або в рабство за 8 тис, або нехай пензлюють світ за очі поки жирні коти рішають тут свої справи.
svyatoslav_hromyak
 
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