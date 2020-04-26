Обіцянки уряду про дешеві кредити не втримають заробітчан.
Дивися повний текст Експерт назвав розмір зарплати, щоб українці не їхали на заробітки.
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Додано: Нед 26 кві, 2020 16:31
Експерт назвав розмір зарплати, щоб українці не їхали на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт назвав розмір зарплати, щоб українці не їхали на заробітки.
Додано: Нед 26 кві, 2020 16:31
Тридцять тисяч гривень повинна бути медіана, а не 7600 грн. Але з'явиться така медіана, а отже зародки середнього класу, почнуть права качати -- не будуть давати красти. Та кому це вигідно -- або в рабство за 8 тис, або нехай пензлюють світ за очі поки жирні коти рішають тут свої справи.
Додано: Нед 26 кві, 2020 18:31
600уе, так у нас сразу все олигархи обеднеют!
Это же каждому сотруднику надо заплатить. А в оффшор вывести , а домик для любовницы? А всей семьёй в куршавель?
Этими словами о 600уе зарплаты оскорбляют чувства всех олигархов в Украине!
Додано: Нед 26 кві, 2020 21:45
Re: Експерт назвав розмір зарплати, щоб українці не їхали на
все так
в Киеве есть медиана - из Киева не едут
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