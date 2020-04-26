Обіцянки уряду про дешеві кредити не втримають заробітчан.
Дивися повний текст Експерт назвав розмір зарплати, щоб українці не їхали на заробітки.
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Додано: Нед 26 кві, 2020 16:31
Експерт назвав розмір зарплати, щоб українці не їхали на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт назвав розмір зарплати, щоб українці не їхали на заробітки.
Додано: Нед 26 кві, 2020 16:31
Тридцять тисяч гривень повинна бути медіана, а не 7600 грн. Але з'явиться така медіана, а отже зародки середнього класу, почнуть права качати -- не будуть давати красти. Та кому це вигідно -- або в рабство за 8 тис, або нехай пензлюють світ за очі поки жирні коти рішають тут свої справи.
Додано: Нед 26 кві, 2020 18:40
Не можу ніяк зрозуміти : високопосадовці , пенсіонери які були біля корита - отримують зарплати , пенсії із спецфонду ( вони так важають ) , а спецфонд хто , ДЯДЯ СЕМ наповнює , чи прості роботяги ???????????
Додано: Нед 26 кві, 2020 21:45
Re: Експерт назвав розмір зарплати, щоб українці не їхали на
все так
в Киеве есть медиана - из Киева не едут
Додано: Пон 27 кві, 2020 00:55
Додано: Пон 27 кві, 2020 01:29
В Киеве на 600$ и не проживете толком, это только на покушать, а комуналка, ремонт, одежка...
Додано: Пон 27 кві, 2020 07:24
Зелёный идиот со своими зелёными рассуждениями. Хлестаков и Манилов в одном флаконе.
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